Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин задержан в Саратовской области.
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в багажнике автомобиля, которым управлял депутат, нашли тушу лося. По предварительным данным, Рашкин находился за рулём в нетрезвом состоянии.
Официального комментария правоохранителей по поводу задержания парламентария агентству получить не удалось.
По информации источника saratov24.ru, в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники полиции и комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили в угодьях оформленную на областное отделение КПРФ "Ладу-Ларгус", которой управлял Рашкин. С ним ехал также некий 49-летний мужчина.
В багажнике машины оказался убитый лось. Депутат пояснил, что они с пассажиром нашли тушу в лесу и решили забрать её.
Сообщается, что Рашкин отказался пройти медосвидетельствование на опьянение. В связи с этим в отношении депутата составили протокол.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия с участием парламентария.
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