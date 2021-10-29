Депутата Госдумы Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин задержан в Саратовской области.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в багажнике автомобиля, которым управлял депутат, нашли тушу лося. По предварительным данным, Рашкин находился за рулём в нетрезвом состоянии.

Официального комментария правоохранителей по поводу задержания парламентария агентству получить не удалось.

По информации источника saratov24.ru, в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники полиции и комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили в угодьях оформленную на областное отделение КПРФ "Ладу-Ларгус", которой управлял Рашкин. С ним ехал также некий 49-летний мужчина.

В багажнике машины оказался убитый лось. Депутат пояснил, что они с пассажиром нашли тушу в лесу и решили забрать её.

Сообщается, что Рашкин отказался пройти медосвидетельствование на опьянение. В связи с этим в отношении депутата составили протокол.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия с участием парламентария.

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