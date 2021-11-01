Продолжение следует: в КПРФ решают, что делать с охотником Рашкиным

В КПРФ проходит проверка инцидента с Валерием Рашкиным на уровне контрольной комиссии, заявил председатель ЦК партии Геннадий Зюганов. По его словам, пока какие-либо выводы по этой истории недопустимы.

Сама история, напомним, произошла на прошлой неделе, когда руководителя московского горкома компартии, депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали в охотничьем хозяйстве в Саратовской области. Его подозревают в незаконной охоте. Историю с обнаружением в багажнике автомобиля, за рулём которого был Валерий Рашкин, туши лося даже назвали "лось-гейтом".

Сам Валерий Рашкин и некоторые представители руководства КПРФ заявляют о провокации. Хотя на месте происшествия были обнаружены ружьё, охотничий билет на имя Рашкина.

Геннадий Зюганов первоначально от комментариев воздерживался. Хотя, разумеется, отмолчаться было бы для лидера партии недопустимо. Прокомментировал произошедшее и дальнейшие действия партии лидер КПРФ сдержанно.

"Что касается партийной линии, у нас в ЦК партии есть контрольная комиссия, её возглавляет Николай Иванов. Ему поручено изучить это с точки зрения партии. После того как он изучит, он доложит руководству партии — и тогда прокомментируем. Все остальные выводы, звучащие сейчас, недопустимы", — сказал он.

По словам Зюганова, "всё, что связано с этим фактом, поручено изучить и расследовать Юрию Синельщикову из фракции, — человеку, который возглавляет комиссию по борьбе против политических репрессий".

"Он изучает все аспекты этого дела, законности, незаконности и прочего, как это и положено в нормальном обществе и организации", — сказал лидер КПРФ "Интерфаксу".

Правда сосредоточиться на личности только Валерия Рашкина Геннадий Зюганов счёл неправильным. И напомнил, что недавно задерживали кандидатов от КПРФ в депутаты, "кроме того, 106 человек арестовали, на многих штрафы наложили, девять человек отсидели по десять суток". Зюганов оценил сложившуюся ситуацию как "массовую охоту на КПРФ".

То есть можно трактовать это и так, что и произошедшее с Валерием Рашкиным в охотничьем угодье в Саратовской области Геннадий Андреевич считает продолжением репрессий.

Некоторые наблюдатели полагают, что произошедшее является удобным поводом для руководства компартии избавиться от Валерия Рашкина, который считается одним из лидеров радикального крыла в КПРФ. На съезде летом этого года его не включили в состав президиума ЦК партии, что было сочтено как очевидное предупреждение со стороны партийного руководства.

Впрочем тогда получилось бы, что руководство компартии принимает важные кадровые решения под давлением. А этого в КПРФ, очевидно, хотели бы избежать.

Как уже отмечалось ранее, в любом случае история неудобная для компартии. Конечно, в КПРФ постараются найти приемлемый для партии выход из ситуации. Вопрос в том, получится ли.

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