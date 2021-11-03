Дело о незаконной охоте с возможным участием Рашкина взял Центральный аппарат СК

Центральный аппарат Следственного комитета РФ займётся расследованием дела о незаконной охоте на лося в Саратовской области, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Следователями центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации принято к производству и продолжается расследование уголовного дела о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области", — говорится в сообщении СКР.

Факт незаконной охоты на лося был выявлен 29 октября в нескольких километрах от посёлка Лысые Горы. Как сообщалось ранее, тушу животного правоохранители нашли в машине, в которой ехали двое мужчин, в том числе депутат Рашкин.

По информации СКР, при проведении следственных действий в районе места происшествия изъяли два чехла от охотничьего оружия, в одном из которых оказался охотничий карабин c прицелом ночного видения, в другом — тренога и патроны. Кроме того, следователи нашли там охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия на имя Рашкина. Также были обнаружены стреляные пуля и гильза.

Их вместе с изъятым оружием направили на экспертизу.

В настоящее время сотрудники СКР допрашивают свидетелей, которые подтверждают нахождение Рашкина в районе места происшествия.

Обнаруженные в машине, в которой ехал депутат, нож и топор признали вещественными доказательствами. Их также направили на экспертизу.

Кроме того, сотрудники СКР исследуют некие видеозаписи.

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