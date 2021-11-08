Мишустин: в России создадут единую платформу для оказания поддержки населению

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране разработают единую электронную платформу в социальной сфере, благодаря которой граждане смогут оперативно получать поддержку от государства.

По его словам, члены правительства России утвердили ряд стратегических направлений на ближайшие годы. Он подчеркнул, что самым важным из них является цифровая трансформация социальной сферы, передаёт ТАСС.

"Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счёт использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки больших данных", — сказал Мишустин.

Политик отметил, что помощь государства следует сделать стать более адресной и проактивной. Каждый житель должен получать поддержку без лишней волокиты и обращений в дополнительные ведомства, считает премьер-министр.

"В ближайшие 10 лет предстоит реализовать четыре проекта, прежде всего создать единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере", — заключил он.

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