EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Путинские выплаты: из чужих денег под выборы?

Политика

Российские власти не были щедры к своим согражданам во время пандемии. А вся якобы оказанная государством финансовая помощь пришла фактически… извне.

Путинские выплаты: из чужих денег под выборы?

Об этом сообщил доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

Специально для проекта "Кремлёвский безБашенник" он пояснил, что Россия с её огромными богатствами и почти 130 долларовыми миллиардерами в трудные времена не дала своим гражданам ни копейки сверх того, что получила от МВФ.

Все близкие к Кремлю экономисты в один голос твердили, что ни о каких "вертолётных деньгах" не может быть и речи.

  • В Америке средняя семья из двух человек с двумя детьми с годовым доходом менее $60 тысяч получила как минимум $10 тысяч помощи от властей.
  • Россиянам же начали давать по 10 тысяч рублей (смеяться над соотношением сумм даже грешно) лишь в июне 2020 года.

В принципе, деньги давались ещё несколько раз: по пять тысяч рублей в месяц — на детей до трёх лет, десять тысяч единоразово — на детей с трёх до 16 лет.

Также имели место

  • финансовая помощь врачам,
  • зарплатные субсидии и списание налогов малому бизнесу,
  • новогодняя выплата на детей,
  • недавняя субсидия на подготовку к новому учебному году.

Таким образом, государство за 2020 год выдало людям примерно 800 млрд рублей. А недавно были анонсированы новые раздачи: почти 500 млрд рублей ныне должны пойти пенсионерам и военным.

По словам Иноземцева, всё это было бы прекрасно, но проблема в том, что эти деньги, по его мнению, не очень-то и российские. Весной 2021 года Международный валютный фонд стал обсуждать план помощи странам-членам в борьбе с коронавирусом. К слову, на тот момент те же американцы уже напечатали $4,9 трлн на эти цели.

Отметим, что общее распределение Специальных прав заимствования (SDR), эквивалентное примерно $650 млрд, вступило в силу 23 августа 2021 года.

Это распределение, считают в фонде, "принесёт пользу всем членам, удовлетворит долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и повысит устойчивость и стабильность мировой экономики".

Организация таким образом пыталась помочь наиболее уязвимым странам, пытающимся справиться с последствиями кризиса COVID-19.

Собственно, всё элементарно — МВФ свои скромные $650 млрд специальных прав заимствований просто распределил между странами-членами (кроме Венесуэлы, Эфиопии и Афганистана, которые и сами уже почти не государства). Россия получила $17,56 млрд.

По сути, отмечает эксперт, все социальные выплаты, осуществлённые от имени российского правительства с начала пандемии, оплачены МВФ. У России при этом квота не самая большая, тот же Китай получил намного больше SDR (напомним, это не кредит, а именно пожертвование). А вот Штаты получили $112,9 млрд. Но интересно другое — эта сумма составляет примерно 6% от того, что американское правительство выплатило своим гражданам.

Россия же поступила… как обычно в последние десятилетия. Аналогичного соотношения размера помощи МВФ к собственным расходам на выплату гражданам не продемонстрировал больше никто.

Хорошая иллюстрация "щедрости" нашей власти?

Собственно, понятны и причины. Так, аналитики "Псковской ленты новостей" весьма цинично, но точно объяснили причины выплат.

"Государство наше научилось быть "хорошим" для своих граждан. Оно умело принимает популярные меры и грамотно дистанцируется от непопулярных. Раздача денег является важнейшей составляющей этого процесса. Тут давно всё чётко алгоритмизировано. Деньги населению раздают не тогда, когда ему нужнее, а когда у системы на повестке дня большие выборы", — пишут они.

По мнению экспертов, "вертолёт" включается тоже избирательно — для поступления денег в кошельки ядерного электората.

"Наше государство цинично и расчётливо. Оно тратит деньги ровно тогда и ровно столько, сколько ему нужно. Что там нужно людям — это вопрос для социологов", — заключают они.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Копейки от Путина: подачка перед выборами или реальная помощь?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы социальные выплаты
Новости
Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео
Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане
Талибы запретят музыку в Афганистане
В истории Цивина и Дрожжиной появился ещё и труп
В России СМИ потребовали пересмотреть закон об иностранных агентах
Волочкова хочет судиться с соседями, покусившимися на её частную жизнь
Никита Джигурда проведёт поединок с известным адвокатом Сергеем Жориным
Юрист Трапаидзе рассказал, что может грозить блогерам, которые напали на женщину
Почему Мария Миронова избегает говорить о знаменитом отце?
Принявшая монашество Екатерина Васильева сменила имя
Последние материалы
Волочкова хочет судиться с соседями, покусившимися на её частную жизнь
Никита Джигурда проведёт поединок с известным адвокатом Сергеем Жориным
Юрист Трапаидзе рассказал, что может грозить блогерам, которые напали на женщину
Почему Мария Миронова избегает говорить о знаменитом отце?
Лечение невромы Мортона зависит от продолжительности и тяжести симптомов
Принявшая монашество Екатерина Васильева сменила имя
На Дону 34 педагога получат по 1 млн рублей
Губернатор Подмосковья рассказал о пользе видеоигр для детей
Доктор Власов пояснил, что делать, если врачи "скорой" отказали в госпитализации
Жена Юдашкина показала Пугачёву в стильном образе
Популярное
Мир. Новости мира
"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан

Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.

"Он должен уйти в отставку": в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан
Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной
Российский шоу-бизнес
Борщёва объяснила, почему у неё не сложились отношения с Натальей Андреевной
Мир. Новости мира
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Происшествия
Жена предполагаемого тюменского убийцы-педофила сообщила о его алиби
Василий Амирджанов Школьников обяжут ежедневно поднимать флаг России Василий Амирджанов Усам Оздемиров Глобальный треугольник: удастся ли США поссорить Россию и Китай? Усам Оздемиров Александр Артамонов Спецслужбы определили, куда пойдут Великобритания и Франция Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Сила самобытности: почему Ющенко заявил, что украинского народа не существует
Мир. Новости мира
Афганистан в момент лишился 80 процентов бюджета
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини
Российский шоу-бизнес
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников