Путинские выплаты: из чужих денег под выборы?

Российские власти не были щедры к своим согражданам во время пандемии. А вся якобы оказанная государством финансовая помощь пришла фактически… извне.

Об этом сообщил доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

Специально для проекта "Кремлёвский безБашенник" он пояснил, что Россия с её огромными богатствами и почти 130 долларовыми миллиардерами в трудные времена не дала своим гражданам ни копейки сверх того, что получила от МВФ.

Все близкие к Кремлю экономисты в один голос твердили, что ни о каких "вертолётных деньгах" не может быть и речи.

В Америке средняя семья из двух человек с двумя детьми с годовым доходом менее $60 тысяч получила как минимум $10 тысяч помощи от властей.

Россиянам же начали давать по 10 тысяч рублей (смеяться над соотношением сумм даже грешно) лишь в июне 2020 года.

В принципе, деньги давались ещё несколько раз: по пять тысяч рублей в месяц — на детей до трёх лет, десять тысяч единоразово — на детей с трёх до 16 лет.

Также имели место

финансовая помощь врачам,

зарплатные субсидии и списание налогов малому бизнесу,

новогодняя выплата на детей,

недавняя субсидия на подготовку к новому учебному году.

Таким образом, государство за 2020 год выдало людям примерно 800 млрд рублей. А недавно были анонсированы новые раздачи: почти 500 млрд рублей ныне должны пойти пенсионерам и военным.

По словам Иноземцева, всё это было бы прекрасно, но проблема в том, что эти деньги, по его мнению, не очень-то и российские. Весной 2021 года Международный валютный фонд стал обсуждать план помощи странам-членам в борьбе с коронавирусом. К слову, на тот момент те же американцы уже напечатали $4,9 трлн на эти цели.

Отметим, что общее распределение Специальных прав заимствования (SDR), эквивалентное примерно $650 млрд, вступило в силу 23 августа 2021 года.

Это распределение, считают в фонде, "принесёт пользу всем членам, удовлетворит долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и повысит устойчивость и стабильность мировой экономики".

Организация таким образом пыталась помочь наиболее уязвимым странам, пытающимся справиться с последствиями кризиса COVID-19.

Собственно, всё элементарно — МВФ свои скромные $650 млрд специальных прав заимствований просто распределил между странами-членами (кроме Венесуэлы, Эфиопии и Афганистана, которые и сами уже почти не государства). Россия получила $17,56 млрд.

По сути, отмечает эксперт, все социальные выплаты, осуществлённые от имени российского правительства с начала пандемии, оплачены МВФ. У России при этом квота не самая большая, тот же Китай получил намного больше SDR (напомним, это не кредит, а именно пожертвование). А вот Штаты получили $112,9 млрд. Но интересно другое — эта сумма составляет примерно 6% от того, что американское правительство выплатило своим гражданам.

Россия же поступила… как обычно в последние десятилетия. Аналогичного соотношения размера помощи МВФ к собственным расходам на выплату гражданам не продемонстрировал больше никто.

Хорошая иллюстрация "щедрости" нашей власти?

Собственно, понятны и причины. Так, аналитики "Псковской ленты новостей" весьма цинично, но точно объяснили причины выплат.

"Государство наше научилось быть "хорошим" для своих граждан. Оно умело принимает популярные меры и грамотно дистанцируется от непопулярных. Раздача денег является важнейшей составляющей этого процесса. Тут давно всё чётко алгоритмизировано. Деньги населению раздают не тогда, когда ему нужнее, а когда у системы на повестке дня большие выборы", — пишут они.

По мнению экспертов, "вертолёт" включается тоже избирательно — для поступления денег в кошельки ядерного электората.

"Наше государство цинично и расчётливо. Оно тратит деньги ровно тогда и ровно столько, сколько ему нужно. Что там нужно людям — это вопрос для социологов", — заключают они.

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