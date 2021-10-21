Российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи назвал борьбу за равноправие догматизмом на грани абсурда.
Президент привёл в качестве примера памятки Голливуда, в которых пишут о расе героев в сценариях и других моментах съёмки кинокартин. По мнению Путина, такой подход к защите своих прав — догматизм, который близок к абсурду. Точку зрения лидера передаёт РБК.
Ранее Американская киноакадемия поделилась критериями, по которым фильм может получить "Оскар":
Также организация рассказала о похожих требованиях к съёмочной группе, производству и распространению фильма. Создатели должны соответствовать двум из четырёх стандартов. Таким образом деятели искусства борются за репрезентацию представителей разных сообществ.
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