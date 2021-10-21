Путин раскритиковал памятки Голливуда со стандартами по репрезентации людей

Российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи назвал борьбу за равноправие догматизмом на грани абсурда.

Президент привёл в качестве примера памятки Голливуда, в которых пишут о расе героев в сценариях и других моментах съёмки кинокартин. По мнению Путина, такой подход к защите своих прав — догматизм, который близок к абсурду. Точку зрения лидера передаёт РБК.

Ранее Американская киноакадемия поделилась критериями, по которым фильм может получить "Оскар":

среди персонажей должен быть как минимум один человек с азиатским, афро- или латиноамериканским происхождением;

треть массовки и ролей второго плана — женщины, небелое население, представители ЛГБТК+, люди с особенностями развития;

ключевая сюжетная линия кино должна быть связана с какой-то из перечисленных групп.

Также организация рассказала о похожих требованиях к съёмочной группе, производству и распространению фильма. Создатели должны соответствовать двум из четырёх стандартов. Таким образом деятели искусства борются за репрезентацию представителей разных сообществ.

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