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Путин раскритиковал памятки Голливуда со стандартами по репрезентации людей

Политика

Российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи назвал борьбу за равноправие догматизмом на грани абсурда.

Путин раскритиковал памятки Голливуда со стандартами по репрезентации людей

Президент привёл в качестве примера памятки Голливуда, в которых пишут о расе героев в сценариях и других моментах съёмки кинокартин. По мнению Путина, такой подход к защите своих прав — догматизм, который близок к абсурду. Точку зрения лидера передаёт РБК.

Ранее Американская киноакадемия поделилась критериями, по которым фильм может получить "Оскар":

  • среди персонажей должен быть как минимум один человек с азиатским, афро- или латиноамериканским происхождением;
  • треть массовки и ролей второго плана — женщины, небелое население, представители ЛГБТК+, люди с особенностями развития;
  • ключевая сюжетная линия кино должна быть связана с какой-то из перечисленных групп.

Также организация рассказала о похожих требованиях к съёмочной группе, производству и распространению фильма. Создатели должны соответствовать двум из четырёх стандартов. Таким образом деятели искусства борются за репрезентацию представителей разных сообществ.

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ВСКРЫВАЕМ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОСКАРА или ГИБНЕТ ЛИ ИСКУССТВО?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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