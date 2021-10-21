Путин: существующая модель капитализма исчерпала себя

В четверг, 21 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин обратил внимание, что модель капитализма в настоящее время является основой в большинстве стран мира. При этом даже в самых богатых странах и регионах материальные блага распределяются неравномерно.

"Это ведет к усугубляющему неравенству", - сообщил президент.

Лидер пояснил, что говорит о неравенстве возможностей как внутри населения отдельно взятой страны, так и на международном уровне.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что Путин указал на проблему природных катаклизмов.

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