Запад относится к России так же, как американские переселенцы к индейцам

Действительно ли Россия находится под внешним управлением, как это случилось и можно ли нам избавиться от такой зависимости, рассказал директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

Инклюзивный капитализм

— Владимир Анатольевич, находится ли Россия под внешним управлением? Говорят, что это конспирологические теории.

— Россия находится во многом под внешним управлением, но это не какая-то конкретная структура, страна или центр силы. Речь идёт о сложной системе зависимостей России от внешних факторов.

Наша финансовая система во многом зависит от Федеральной резервной системы, Международного валютного фонда, Всемирного банка — от финансовой политики, которая формируется на Западе. Многие считают, что российский рубль — не валюта, а казначейский билет, он привязан к нашей валютной выручке от продажи ресурсов, привязан к доллару.

Получается, что российское руководство даже не решает, сколько денег выпускать. Значит, курс рубля контролируется на Западе. Российский бюджет и финансово-кредитная политика направляются извне.

Когда мы говорим, что Россия — суверенная страна, речь идёт о том, чтобы Россия минимизировала свои зависимости. Их огромное количество. Например, существует расхожее мнение, что Европа зависит от российского газа, там растут цены, ставятся препоны для России по экспорту углеводородов в Европу. На самом деле из-за сырьевой экономики Россия сильно зависит, во-первых, от стран, которые потребляют это сырьё; во-вторых, от транзитных государств (возникли проблемы на Украине с транзитом, Белоруссия постоянно выкручивает руки России). Сейчас на Россию давит Турция, в силу зависимости от "Турецкого потока", по которому нужно газ двигать в Венгрию. Есть зависимость от Китая: огромное количество денег было вложено в трубопроводы "Сила Сибири", но цену диктует потребитель, то есть Китай.

Очень серьёзные зависимости — концептуальные. На днях было венчание в Исаакиевском соборе Георгия Гогенцоллерна с супругой — это внешний проект, в основном британско-ватиканский, они выставили уже целую линейку претендентов на российский престол.

— Говорят, сейчас у нас эпидемия. Хотя даже ВОЗ называет её "пандемией". А как на самом деле?

— Если бы не было такого давления из-за рубежа на наши элиты, не было бы требований считать эпидемию пандемией, то я не думаю, что у нас много людей продвигали бы коронавирус и упрекали соотечественников в ковид-диссидентстве. То есть очень сильное влияние через ВОЗ, фармацевтические компании, которые влияют на наш Минздрав, социальный блок и даже руководство России, первым лицам выкручивают руки в этом смысле. Это не конспирологический заговор: это же не только в отношении России происходит, а в отношении всего мира. Возникают колоссальные проблемы в странах, которые протестуют против этого:

в Китае,

Бразилии,

Британии,

Дании.

Эта линия является инструментом инклюзивного капитализма — "капитализма для всех". Значит, богатые люди будут делиться с бедными, придумываются разные ходы, связанные с безусловным базовым доходом. Это такая риторика. На самом деле понятно, что капитализм, который сегодня существует — монополистический, олигархический — нуждается в выходе на новый уровень. Сейчас сложно перейти на новый технологический уровень, потому что сильная социальная нагрузка, как они считают, на бизнес. Бизнесу хотелось бы избавиться от социальной нагрузки, получать гарантированный доход без финансовых пузырей, конкуренции. Поэтому придуман инклюзивный капитализм. Чтобы заставить мир перейти на новую модель, нужны стрессовые ситуации, форс-мажорные обстоятельства, чтобы всех нагнуть. Эта эпидемия и является установкой.

— Экономист Валентин Катасонов назвал инклюзивный капитализм оксюмороном, потому что капитализм — подавление одного класса другим, а инклюзивный подразумевает, что для всех. Не может быть для всех, если одни подавляют других.

— Можно назвать оксюмороном, но, с другой стороны, — это политическая практика западная, когда риторика противоречит сути. Это в традиции англосаксонской политики, которая формировалась на базе торговой политики Британской империи. Специфическая внешняя политика, когда все улыбаются, джентльменство такое, а за этим скрывается звериный оскал реальной политики, который заключается во всевластии, тоталитаризме, расизме.

Здравый смысл и реальный патриотизм

— Мы могли бы сейчас, как в сталинское время, оторваться от всего мира и строить социализм только в отдельно взятой стране? Или мы вынуждены следовать мировому тренду глобализации?

— Запад умнеет, и мы должны быть умнее. Почему Запад умнеет? Была попытка уничтожить Советский Союз, советских людей при помощи Гитлера. Листовки разбрасывались над территорией Советского Союза: Иван, сдавайся, получишь тепло, колбасу, зачем тебе эта нищая страна и военный коммунизм. И ещё была грубая работа через концлагеря. Сейчас выводы сделаны, работа делается тонко. Обещают:

безусловный базовый доход,

евроинтеграцию.

Суть от этого не изменилась.

Ведь отношение к России у Запада примерно такое же, как у американских переселенцев к индейцам. Индейцев нужно было уничтожить, чтобы расчистить территорию.

Сейчас льют показные слёзы по поводу этого: толерантность, наши предки по отношению к индейцам, рабам поступили нехорошо. На самом деле добились своего — уничтожили коренное население. То же самое по отношению к России.

Поэтому никакой веры не должно быть западным политикам. Российская часть нашей планеты должна жить своим умом. В нынешних условиях речь не идёт о том, что нужно закрыться, тем более что Россия — это кладовая, и нужно использовать в разумных пределах наши экспортные возможности.

Нужно постепенно, внутри своей страны трансформировать политику, избавиться от воров и негодяев во власти. Понятно, что это сложно сделать, потому что кто должен избавляться от воров? Само ворьё. Нужна глубокая политическая реформа, формирование нового политического субъекта пронационального, осмысление зависимостей, которые сегодня существуют. Выстраивание собственного пути заключаются не в том, что мы оставили от Советского Союза самое плохое (административную систему, коррупцию) и с Запада взяли самое плохое (идеология воровства, продажа Родины, ЛГБТ). Надо, наоборот, сохранить со времён Советского Союза самое лучшее (моральные принципы, "от каждого по способностям, каждому по труду") и от Запада брать лучшее (как должна работать правовая система, социальная политика, монетаристские механизмы). Надо выстраивать оптимальную систему, в меру открытую, как у Запада, и в меру самодостаточную.

Эти меры диктуются здравым смыслом и реальным патриотизмом. Поскольку патриотизм показной, а здравый смысл не ночевал сегодня в российской политике, то у нас происходит постепенная деградация.

Очень важно, чтобы люди, которые это понимают, расширяли круг понимания этих вещей, чтобы постепенно это овладело массами, чтобы в элитах людей, которые здравым смыслом обладают, становилось больше. Тогда здравые люди могли бы потихонечку объединяться, чтобы противостоять деградации, которая носит системный характер.