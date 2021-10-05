Бюджет России больше похож на колониальный, чем суверенный

Экономика России снова может не получить бюджетных денег. В пояснительной записке к проекту закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-го и 2024-го годов" предлагают фатальную экономию на гражданах страны.

При том, что деньгами в России, как и в 90-е годы, управляют убеждённые либералы, такое положение вещей неудивительно. Подобное "управление" сознательно тормозит развитие любого общества, уверены авторы "Царьграда".

Судите сами: запланировано сокращение расходов на медицину, культуру, даже на инвалидах пытаются сэкономить. Зато деньги на строительство многомиллионных "человейников" спокойно находятся.

Разумеется, план по взиманию с населения штрафов дан с повышением. И, что характерно, имея золотовалютные резервы в 45 триллионов, правительство не собирается использовать их для развития экономики.

И это предлагается делать при профиците бюджета 1,3 триллиона рублей. В принципе, Москва выполняет наказы МВФ, и удивляться тут нечему.

Как пишет "Царьград", проект развития России в стране есть. Только он сугубо колониальный.

Если учесть, что цель развития нынешней России — "рост благосостояния граждан", то становится понятно, что "образа будущего" у россиян просто нет. Как и официально признанной системы ценностей. В стране нет государственной идеологии.

Раз нет своих, приходится довольствоваться чужими. По сути, так и выглядит современный колониализм, поскольку отсутствие идеологического суверенитета убивает сразу и

экономический,

культурный,

образовательный,

социальный

и т. д.

А уж в России с ее 1%, владеющим 80% всего достояния страны, и её 9-10% разнообразной обслуги, владеющей ещё 10%, о благосостоянии граждан и говорить смешно. Не секрет, что элитой 90% людей рассматриваются в качестве "кормовой базы" этого самого меньшинства.

Колониальность РФ, по мнению экспертов, подтверждается ещё и тем, что, к примеру, рынок консалтинга и аудита почти весь находится под контролем западных фирм, за которыми стоят британцы. Все "офшорные" схемы давно принадлежит иностранцам.

Метрополия должна развиваться за счёт колонии, а никак не наоборот, поэтому денег в экономике всё нет и нет. И не будет при таком подходе, что характерно.

Масла в огонь подливает и миграционная политика, "новые рабовладельцы" которой решают все свои проблемы за счёт бесправия других. И то, что это "общемировая тенденция" никак не отменяет модели, в которой выгодно максимально получать от работника за минимальную зарплату.

Так что не обязательно страдать под гнётом иноземных войск, достаточно иметь колониальное сознание и целеполагание. Если цель — повышение благосостояния граждан, то отдельные граждане, способные управлять ситуацией, этим и занимаются. То есть оптимальной формой повышения своего личного благосостояния они полагают обслуживание внешних интересов, играя роль своеобразных баскаков в собственной стране.

России при таком подходе не станет очень быстро, несмотря на отдельные правильные внешнеполитические шаги и реализуемые национальные проекты, опасаются эксперты.

Так что правительству придётся думать очень много, прежде чем застывать в неподвижной позе. Время играет против России, подытожили они.

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