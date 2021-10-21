Путин указал на проблему природных катаклизмов, которые стали нормой

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил о катаклизмах, которые стали нормой для человечества.

По мнению Путина, на природные аномалии не могут больше закрывать глаза даже обычные люди, не только экологи. Также лидер нашей страны подчеркнул, что такие катаклизмы, как засухи и цунами мир начал воспринимать как норму. Вместе с этим президент, слова которого передаёт РИА Новости, указал на бессмысленность соперничества при подобной экологической обстановке.

Ранее мировые эксперты в области здравоохранения предупредили весь мир о катастрофе, которая опаснее пандемии коронавируса. Специалисты рассказали о повышении температуры на Земле и климатическом кризисе. Из-за загрязнений в воздухе преждевременно погибают более семи миллионов человек в год. Также увеличивается заболеваемость по причине некачественной пищи и питья.

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