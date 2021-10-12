Володин рассказал о трёх депутатах, которые тяжело болеют COVID-19

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о трёх депутатах, которые лечатся от коронавирусной инфекции в больнице.

Также Володин подтвердил информацию об 11 парламентариях, которые заражены "ковидом". Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, что от вируса привиты 70% депутатов. Политик попросил коллег ответственно отнестись к теме вакцинации.

"Надо делать всё, чтобы парламент был работоспособен", — подчеркнул Володин, слова которого передаёт ИА REGNUM.

Депутат добавил, что антиковидные меры по отношению к сотрудникам Госдумы можно принять лишь после обсуждения.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский сообщал информацию об 11 парламентариях, которые находятся под присмотром медиков из-за заражения коронавирусом. Вместе с этим политик рассказал о пяти депутатах, которые скончались по причине "ковида". По словам Жириновского, заболевших коллег доставляли в больницу на "скорой". Также он потребовал пропускать в Госдуму только тех, кто вакцинировался.

По данным Опершатаба, в России 12 октября зафиксировали максимальную суточную смертность от коронавируса.

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