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Суточный максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии зафиксировали в РФ

Здоровье

973 случая летального исхода COVID-19 зафиксировали за последние сутки в России — это максимум с начала пандемии.

Суточный максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии зафиксировали в РФ

Ранее максимальный показатель суточной смертности от коронавируса в стране зарегистрировали 9 октября. Тогда от COVID-19 скончались 968 человек.

Всего с начала пандемии в РФ от коронавируса умерли уже 218345 человек.

Согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, к 12 октября в РФ зарегистрировали 7832964 случая заражения COVID-19, в том числе 28190 — за последние сутки. Выздоровели свыше 6,8 млн заболевших.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков связал регистрируемый в стране рост показателей смертности от коронавирусной инфекции с недостаточным уровнем вакцинированности населения. Представитель Кремля назвал его непозволительно низким.

"Уровень вакцинации у нас маленький. Непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что кабмин РФ и президент "занимаются темой коронавируса на ежедневной основе".

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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