Причину высокой смертности от COVID-19 в РФ назвали в Кремле

Высокие показатели смертности от коронавируса, наблюдаемые в России, связаны с недостаточным уровнем вакцинированности населения страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, цифры очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина — это недостаточный уровень вакцинированности", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что тяжело переносят коронавирус и умирают от него, как правило, те, кто не привился от COVID-19.

Пресс-секретарь Владимира Путина высказался за принятие мер, способствующие осознанию жителями страны необходимости вакцинации.

"Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации", — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, за последние сутки в РФ зафиксировано 895 смертей от коронавирусной инфекции, что является максимумом с начала пандемии. Всего в стране от COVID-19 умерли уже 211696 человек.

К 5 октября в России зафиксировали 7637427 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 25110 — за последние сутки.

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