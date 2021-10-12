В вторник, 12 октября, на первом заседании нижней палаты парламента восьмого созыва избрали спикера Госдумы. Эту должность вновь занял Вячеслав Володин.
За представителя фракции "Единая Россия" проголосовали 360 из 450 депутатов. Ранее кандидатуру Володина также поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму. Его, по сути, переизбрали на пост, который он занимает с октября 2016 года.
Дмитрий Новиков получил 61 голос. Он был выдвинут от партии КПРФ в качестве альтернативы.
На первом заседании также утвердили вице-спикеров Госдумы. Должности первых заместителей председателя заняли Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).
Посты заместителей спикера Госдумы получили:
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