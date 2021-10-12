Володина избрали на должность спикера Госдумы восьмого созыва

В вторник, 12 октября, на первом заседании нижней палаты парламента восьмого созыва избрали спикера Госдумы. Эту должность вновь занял Вячеслав Володин.

За представителя фракции "Единая Россия" проголосовали 360 из 450 депутатов. Ранее кандидатуру Володина также поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму. Его, по сути, переизбрали на пост, который он занимает с октября 2016 года.

Дмитрий Новиков получил 61 голос. Он был выдвинут от партии КПРФ в качестве альтернативы.

На первом заседании также утвердили вице-спикеров Госдумы. Должности первых заместителей председателя заняли Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).

Посты заместителей спикера Госдумы получили:

Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Сергей Неверов, Пётр Толстой, Шолбан Кара-оолаи, Ирина Яровая ("Единая Россия");

("Единая Россия"); Борис Чернышов (ЛДПР);

(ЛДПР); Александр Бабаков ("Справедливая Россия — За правду");

("Справедливая Россия — За правду"); Владислав Даванков ("Новые люди").

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.