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Эксперт объяснил странную дружбу между Facebook и Зеленским

Политика

Общественный деятель и заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что у многих вызывает сомнения симпатия между Facebook и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эксперт объяснил странную дружбу между Facebook и Зеленским

Напомним, что украинский лидер предложил руководству соцсети открыть офис в стране, поскольку это может стать "серьезной поддержкой digital-направления". Так Зеленский пообщался с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Ником Клеггом в формате видеоконференции.

"Давайте посмотрим на довольно странные действия соцсети: российского тренера Дмитрия Хохлова Facebook блокирует, так как его фамилия напоминает администраторам пренебрежительное название украинцев. Мне было бы интересно узнать, блокирует ли Facebook украинского генерала Москаля, который вовсю выступает на украинских каналах и на страницах этой соцсети, в том числе с критикой России. Уверен, у господина Москаля все в порядке в Facebook. Не потому ли, что менеджер по публичной политике Facebook на Украине — Катерина Крук — "ведущая эксперт" по борьбе с российской пропагандой?" — цитирует эксперта ФАН.

Также Соловье обращает внимание на то, что лидер неоднократно упоминал об основной цели взаимодействия с Facebook — создание платформы для проведения электронных выборов на Украине. По мнению юриста, это явная попытка благодаря цифровым технологиям продлить свой президентский срок.

Ранее на Украине предложили России покинуть Крым. Это было озвучено в официальном аккаунте Незалежной в Twitter. Известно, что этот аккаунт был создан еще в 2016 году при помощи сотрудников администрации президента Петра Порошенко.


 

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