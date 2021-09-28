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Зеленский по новому закону должен ограничить собственное влияние на государство

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский, комментируя новый закон страны "про олигархов" отметил, что для действующего президента Незалежной он — "палка о двух концах".

По ряду критериев Владимир Зеленский подпадает под категорию "олигарх", поскольку контролирует массу госпредприятий, министерств и ведомств.

Свои "выкладки" Уманский изложил в "Фейсбуке". И, согласно опубликованному посту, причин считать Зеленского олигархом ровно пять:

(c)Фейсбук Ihor Umanskyi

Третья причина считать Зеленского олигархом, по версии экс-министра финансов: "Зеленский имеет значительный экономический и политический вес".

"Да, он тратит не свои деньги, а государства. Но вес не меньше. Любой олигарх мечтает прокрутить государственные миллиарды и повлиять на формирование бюджета. Так что опять всё сочетается", — пишет Уманский.

Далее:

(c)Фейсбук Ihor Umanskyi

Вывод бывшего главного финансиста Украины однозначен: Зеленский подпадает под категории олигарха, которые прописаны в принятом законе. И теперь как порядочный человек он должен — в соответствии с законом — "ограничить собственное влияние на государство".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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