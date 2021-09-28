EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления
Эксперты объяснили, сколько ещё будет дорожать гречка
Пилотируемый корабль "Союз МС-18" пристыковался к модулю "Наука"
Песков ответил на вопрос о "красивой переводчице" на встрече с Трампом
Заявки на участие в "Абилимпикс – 2021" подали более 2 тысяч москвичей
Технические проблемы: Facebook попросил отсрочку по выплате штрафа
Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск
Бородина рассказала о своём первом достижении в "Ледниковом периоде"
Скончался знаменитый блюзмен Николай Арутюнов

Украина предложила России "убраться" из Крыма

Мир

На Украине предложили России покинуть Крым. Такое предложение было озвучено в официальном аккаунте страны в Twitter.

Украина предложила России "убраться" из Крыма

"Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда", — заявили на странице.

Известно, что аккаунт был создан еще в 2016 году при помощи сотрудников администрации президента Петра Порошенко.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российская сторона внимательно отнеслась к заявлению Турции о непризнании выборов в Государственную думу в Крыму. По её словам, власти Турции владеют информацией о государственной принадлежности Крыма. Они знают, что полуостров представляет собой суверенную часть России.

В свою очередь французский политик, бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что хочет, чтобы французские власти как можно скорее признали Крым российской территорией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Cрочный визит Эрдогана к Путину
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Нальчике арестовали организатора восхождения на Эльбрус
Нужен локдаун: иммунолог рассказал, как снизить уровень заболеваемости в России
Ильхам Алиев: вопрос автономии армян в Азербайджане закрыт
YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления
Эксперты объяснили, сколько ещё будет дорожать гречка
Конкурс "Учитель года" станет зажигательным шоу
Пилотируемый корабль "Союз МС-18" пристыковался к модулю "Наука"
Песков ответил на вопрос о "красивой переводчице" на встрече с Трампом
По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети?
Домашние рецепты лечения позвоночника
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Василий Амирджанов Конкурс "Учитель года" станет зажигательным шоу Василий Амирджанов Ирина Шлионская По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Грета Тунберг обвинила всех в невыполнении плана по климату Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников