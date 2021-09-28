Украина предложила России "убраться" из Крыма

На Украине предложили России покинуть Крым. Такое предложение было озвучено в официальном аккаунте страны в Twitter.

"Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда", — заявили на странице.

Известно, что аккаунт был создан еще в 2016 году при помощи сотрудников администрации президента Петра Порошенко.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российская сторона внимательно отнеслась к заявлению Турции о непризнании выборов в Государственную думу в Крыму. По её словам, власти Турции владеют информацией о государственной принадлежности Крыма. Они знают, что полуостров представляет собой суверенную часть России.

В свою очередь французский политик, бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что хочет, чтобы французские власти как можно скорее признали Крым российской территорией.

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