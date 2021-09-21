Захарова: Россия не оставит без внимания заявление Турции о выборах в Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live", что российская сторона внимательно отнеслась к заявлению Турции о непризнании выборов в Государственную думу в Крыму.

По её словам, власти Турции владеют информацией о государственной принадлежности Крыма. Они знают, что полуостров представляет собой суверенную часть России. Тем не менее ранее на официальном сайте турецкого МИД было опубликовано сообщение с отказом воспринимать всерьёз голосование, организованное в Крыму.

"Подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", — подчеркнула Мария Захарова.

Добавим, Турция до сих пор не признаёт вхождение Крыма в состав Российской Федерации, поэтому, по мнению иностранных политиков, выборы на территории полуострова не имеют никакой юридической силы. В Кремле убеждены, что голосование в Крыму проходило на законных основаниях.

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