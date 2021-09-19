Французский политик призвал Париж поскорее признать Крым российским

Французский политик, бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что хочет, чтобы французские власти как можно скорее признали Крым российской территорией.

Иностранные эксперты сейчас находятся в Крыму. Они посетили республику, чтобы провести наблюдение за процессом голосования на выборах в Госдуму.

В беседе с РИА Новости Вуазен сообщил, что хотел бы скорейшего признания Францией российского статуса Крыма.

Он считает, что санкции, введенные западными странами за присоединение Крыма, оказались выгодны России.

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