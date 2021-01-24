ОБСЕ "не хочет" помочь сторонам конфликта в Донбассе выработать решение по урегулированию конфликта.

С таким заявлением выступил член Трехсторонней контактной группе от Украины журналист Сергей Гармаш.

"Я не вижу никакой возможности на их основе выработать какой-то третий план. Поэтому мы предложили ОБСЕ — учитывая наш план, план России, документ, который сейчас готовится в "нормандском формате" (это рекомендации о последовательности действий по выполнению минских соглашений) — чтобы ОБСЕ взяло эти три документа и наработало какой-то единый документ, который мы бы могли обсуждать, который был бы компромиссным", — отметил Гармаш.