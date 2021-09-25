Несколько чиновников выйдут из состава Совета министров Крыма в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в региональном правительстве.
Собеседник агентства подтвердил, что кадровые решения действительно готовятся.
"Курс обновления структуры власти продолжится", — сообщил он.
По предварительной информации, свой пост покинет глава Минтранспорта Евгений Исаков. Кроме того, в правительстве Крыма рассматривают возможность сокращения ещё нескольких чиновников из разных ведомств. Также в планах уменьшить количество вице-премьеров. Отставки могут коснуться руководителей ряда городов, расположенных на полуострове.
Напомним, глава Республики Сергей Аксёнов ранее отправил в отставку:
Через некоторое время бывшие чиновники были задержаны. Их обвинили в краже денег из бюджета и мошеннических действиях. Оба экс-политика сейчас находятся под арестом.
Обновлено: Министра транспорта Крыма Евгения Исакова отправили в отставку. Об этом проинформировал руководитель Республики в своём Telegram-канале.
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