В правительстве Крыма ожидаются новые отставки

Несколько чиновников выйдут из состава Совета министров Крыма в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в региональном правительстве.

Собеседник агентства подтвердил, что кадровые решения действительно готовятся.

"Курс обновления структуры власти продолжится", — сообщил он.

По предварительной информации, свой пост покинет глава Минтранспорта Евгений Исаков. Кроме того, в правительстве Крыма рассматривают возможность сокращения ещё нескольких чиновников из разных ведомств. Также в планах уменьшить количество вице-премьеров. Отставки могут коснуться руководителей ряда городов, расположенных на полуострове.

Напомним, глава Республики Сергей Аксёнов ранее отправил в отставку:

Михаила Храмова , возглавлявшего Министерство строительства и архитектуры;

, возглавлявшего Министерство строительства и архитектуры; Вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.

Через некоторое время бывшие чиновники были задержаны. Их обвинили в краже денег из бюджета и мошеннических действиях. Оба экс-политика сейчас находятся под арестом.

Обновлено: Министра транспорта Крыма Евгения Исакова отправили в отставку. Об этом проинформировал руководитель Республики в своём Telegram-канале.

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