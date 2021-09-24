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Экс-вице-премьеру Крыма светит десять лет колонии

Общество

В Киевском районном суде Симферополя сказали, что бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства и архитектуры региона Михаилу Храмову светит до десяти лет колонии. Их обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В пресс-службе также сообщили, что бывших чиновников заключили под стражу до 22 ноября.

Напомним, что бывшего зампреда совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в причастности к хищению более 57 млн рублей. Ранее отставку заместителя председателя совета министров республики одобрил Госсовет. При этом в указе главы Крыма Сергея Аксёнова об отставке Евгения Кабанова говорится, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию.


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Ни за какую цену: Россияне не отдадут Крым
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
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