В Киевском районном суде Симферополя сказали, что бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства и архитектуры региона Михаилу Храмову светит до десяти лет колонии. Их обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
В пресс-службе также сообщили, что бывших чиновников заключили под стражу до 22 ноября.
Напомним, что бывшего зампреда совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в причастности к хищению более 57 млн рублей. Ранее отставку заместителя председателя совета министров республики одобрил Госсовет. При этом в указе главы Крыма Сергея Аксёнова об отставке Евгения Кабанова говорится, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию.
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