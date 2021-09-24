Задержанного экс-вице-премьера Крыма подозревают в хищении более 57 млн рублей

Бывшего зампреда совета министров Крыма Евгения Кабанова подозревают в причастности к хищению более 57 млн рублей. Об этом сообщили на заседании суда по избранию экс-чиновнику меры пресечения.

"Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлёв, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 млн 558 тыс. рублей", — цитирует ТАСС заявление представителя следствия на суде.

Как сообщил агентству отец бывшего вице-премьера, Евгения Кабанова задержали 23 сентября — в тот же день, когда он покинул свой пост.

В четверг отставку заместителя председателя совета министров республики одобрил Госсовет. В указе главы Крыма Сергея Аксёнова об отставке Евгения Кабанова говорится, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию.

Напомним, Евгений Кабанов был назначен заместителем председателя совета министров Крыма в ноябре 2018 года. На этом посту чиновник курировал, в частности, строительство, а также реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма.

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