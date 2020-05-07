Заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов попросил прощения за то, что нарушил режим самоизоляции и пообещал оплатить штраф. Кабанов выложил в свои социальные сети фотографии, где он гуляет по крымскому лесу.
"Это было на прошлых выходных. Необдуманный был поступок во время выходного дня прогуляться по лесу. В полной мере осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии (региона) для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Ещё раз извиняюсь перед всеми жителями, которые находятся на самоизоляции", — сказал Кабанов в эфире канала "Крым24".
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