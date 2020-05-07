Крымский вице-премьер нарушил режим самоизоляции

Заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов попросил прощения за то, что нарушил режим самоизоляции и пообещал оплатить штраф. Кабанов выложил в свои социальные сети фотографии, где он гуляет по крымскому лесу.