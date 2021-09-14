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За возрастные ограничения по времени в Интернете выступили в Госдуме

Политика

В Китае власти решили продвигать социализм через Интернет. Журналисты Pravda.Ru узнали у Вячеслава Лысакова, члена Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству, как наше правительство популяризирует идеологию в Сети.

За возрастные ограничения по времени в Интернете выступили в Госдуме

Государства в Интернете нет

По мнению эксперта, в нашей стране Интернет — свободная площадка, где царствуют бескультурье и аморальность. Специалист с сожалением отметил, что в Сети нет следов государства. Кремлёвские аккаунты ведёт Потупчик, но в них нет чего-то духовного и идейного.

"Зачастую по содержанию соответствуют как раз тем жёлтым каналам, которые они должны по идее нейтрализовать", — отметил Вячеслав Лысаков.

Он убеждён, что в Интернете должна быть альтернатива "всяким Моргенштернам", навязыванию их низкокачественного контента необходимо идеологически противостоять.

Родительский контроль

По словам специалиста, в случае с Китаем государство взяло на себя функции родителей. Они должны следить за своими детьми и знать, какие интернет-ресурсы несовершеннолетние посещают. Не все родители способны на такие меры.

"Я допускаю частичное вмешательство государства в это, в том числе, путём всё-таки ограничения в соответствии с возрастным цензом по времени пребывания в Интернете. Потому что на самом деле Интернет не только даёт информацию, но он и зачастую навязывает определённые точки зрения. Самое главное, может быть источником психических отклонений у детей", — поделился своим мнением Вячеслав Лысаков.

Ранее члены Центрального Совета Национального родительского комитета рассказывали Pravda.Ru об инициативе, исходя из которой дети смогут пользоваться социальными сетями только с 14 лет и по желанию родителей.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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