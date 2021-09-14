В Китае займутся продвижением идеологии через Интернет

Представители китайских властей сообщили на официальном сайте, что государство станет активнее продвигать в Сети ценности социализма, чтобы скорее сформировать цивилизованный Интернет.

Таким образом правительство Китая надеется укрепить лидерство марксизма как ключевой идеологии в стране. В Сети появится больше пропаганды о крепкой связи партии и граждан. Власти КНР назвали ещё одну задачу документа:

"укоренение в сознании людей базовых социалистических ценностей".

Необходимую государству идеологию планируют продвигать с помощью:

сайтов;

страниц в соцсетях;

приложений.

Правительство призвало все китайские ведомства переходить к практике и воплощать в реальность тезисы из документа.

Ранее в Китае ввели ограничения для детей, которые играют в Интернете. По новым законам компании могут предоставлять доступ несовершеннолетним не более трёх дней в неделю, а также в государственные праздники. Всего игре можно уделить только один час, с восьми до девяти вечера. Такими мерами власти хотят обезопасить молодых людей.

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