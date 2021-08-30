Национальный родительский комитет оценил китайские ограничения на онлайн-игры

Китайское правительство ввело ограничение для компаний онлайн-игр. Организации могут обеспечивать доступ к продуктам для детей только три часа в неделю. Журналисты Pravda. Ru обсудили такое нововведение с председателем Центрального Совета Национального родительского комитета Ириной Волынец.

Эксперт поддержала политику Китая. По словам Ирины Волынец, дети не могут контролировать себя и зависимость. Тем не менее, подобные меры необходимо вводить постепенно, нужна разъяснительная работа. Председатель убеждена, что игромания похожа на алкоголизм и наркоманию — если резко отнять у ребёнка игрушку, могут быть последствия.

"Самое лучше противоядие при игровой зависимости — это такая тотальная занятость детей во внеурочное время в бесплатных государственных кружках и секциях", — добавила Ирина Волынец.

Она выступила за подобные ограничительные меры для детей в нашей стране. Кроме того, эксперт рассказала об инициативе Центрального Совета Национального родительского комитета. Члены организации хотят запретить пользоваться соцсетями детям младше 14 лет и другим несовершеннолетним по желанию родителей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.