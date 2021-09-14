Президент Сирии побывал у Путина с необъявленным визитом

Президент Сирии Башар Асад побывал в российской столице с необъявленным визитом. Лидер РФ Владимир Путин встретил его в Кремле. Во время беседы руководители государств поговорили о выборах и действиях боевиков.

В начале встречи глава России поздравил Асада с прошедшим днём рождения и хорошим результатом на президентских выборах. Путин подчеркнул, что граждане доверяют правительству Сирии. По его словам, сейчас люди в этой стране хотят вернуться к спокойной жизни без трагедий и конфликтов.

Кроме того, президент РФ затронул тему сопротивления сирийских боевиков. Он объявил, что некоторые населённые пункты плохо контролируются, поэтому мирные жители сталкиваются с террористами. Однако есть и положительные моменты, считает Путин. Например, в освобождённые места начинают возвращаться беженцы.

"Я своими глазами видел, когда у вас был в гостях, как люди активно восстанавливают свои жилища", — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Владимир Путин намерен помогать президенту Асаду в освобождении Сирии от террористов.

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