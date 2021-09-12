В Госдуме призвали ввести отдельные наказания для мигрантов

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв предложил в России сформировать лагеря для трудовых мигрантов, а также наказывать их сильнее, чем обычных граждан нашей страны. О своих идеях политик написал на странице в Twitter.

По словам председателя партии "Родина", российские власти должны обратить внимание на миграционную опасность, поскольку в этой области слишком много криминала. Алексей Журавлёв предложил создавать лагеря в Сибири и на Севере для, как он выразился, "непрошенных гостей". Таким образом депутат хочет избавиться от анклавов и гетто в России.

Также политик предложил изменить законы для мигрантов:

"Необходимо принять двухконтурный Уголовный кодекс, по которому наказывать преступников-иностранцев показательно жёстче, чем российских граждан", — поделился предложением в социальных сетях Алексей Журавлёв.

Часть пользователей не поддержала его идеи:

"Алексей, а знаете кто ещё строил лагеря, чтобы избавиться от гетто?" — уточнил @NikFrey1990. "Репортим нациста, не стесняемся", — отреагировал @sovest_natzii. "Фюрер одобряет", — оценил предложение @i_eto_projdet.

Вместе с этим некоторые комментаторы поддержали российского депутата:

"Браво!!!" — написал @samuraifinans. "Порой кажется, что поздно", — отметил @SerzhDracon.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.