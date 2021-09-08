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Премьер Мишустин рассказал, откуда у России деньги на "путинские" выплаты

Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Московского финансового форума рассказал, что послужило источником для "путинских" выплат пенсионерам и военным. По словам политика, властям помогло восстановление экономики.

Премьер Мишустин рассказал, откуда у России деньги на "путинские" выплаты

Единовременные социальные выплаты получили:

  • родители учеников — 10 тысяч рублей;
  • пенсионеры — 10 тысяч рублей;
  • военные — 15 тысяч рублей.

Михаил Мишустин сообщил, что для данных выплат были необходимы серьёзные ресурсы. Правительство их получило, поскольку экономическая обстановка улучшалась в ходе кризиса из-за "ковидной" пандемии.

"Меры, которые реализовало в том числе правительство по поручениям президента, дали ожидаемый результат", — подчеркнул премьер-министр, слова которого передают журналисты ТАСС. 

Также Михаил Мишустин отметил, что положительные изменения случились благодаря системной работе. В прошлом году российские власти тратили деньги на поддержку экономики и населения, из-за чего ситуация с коронавирусом принесла меньше вреда.

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Реакция россиян на путинские выплаты пенсионерам в 2021 году . Опрос
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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