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Володин: "Россия не переживёт ещё одной революции"

Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не переживёт ещё одной революции. Он назвал разрушительными популизм и демагогию некоторых политиков перед выборами в Госдуму. Заявление прозвучало на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021-2026".

Володин: "Россия не переживёт ещё одной революции"

По словам Володина, развитие России возможно только в том случае, если она будет защищена от трагических потрясений, подобных тем, что произошли в 1917 и 1991 годах.

"Наша страна ещё одной такой революции не выдержит", — сказал спикер нижней палаты парламента.

Он отметил, что перед думскими выборами разрушительны как популизм и демагогия, так и бездействие и равнодушие политиков. Первые привели в своё время к революции 1917 года, а вторые — к развалу СССР.

Володин подчеркнул, что сегодня в стратегии развития России на первом плане стоит человек и интересы страны.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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