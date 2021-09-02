Панджшерское сопротивление сообщило о гибели 350 талибов*

Силы сопротивления в Афганистане сообщили о потерях среди талибов*, понесенные в результате боев в Панджшерской долине минувшей ночью.

Силами Панджшерского сопротивления в Афганистане минувшей ночью уничтожено 350 боевиков "Талибана"*, сообщают РИА Новости.

"В то время, когда террористы совершили попытку захвата районов в Панджшерской долине, бойцы национального сопротивления их уничтожили. Всего в результате боев убито 350 талибов*", — сказано в сообщении.

Напомним, провинция Афганистана Панджшер является на сегодняшний день единственной территорией, свободной от террористов. Решение о захвате данной территории приняли талибы* после провальных переговоров с лидером национального сопротивления Ахмадом Масудом.

*запрещенная на территории России террористическая организация.

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