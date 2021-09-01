Афганцы массово бегут из республики, которую захватили террористы радикального движения "Талибан"*. Граждане пытаются покинуть страну через границы с Ираном и Пакистаном.
Люди надеются, что их пропустят в пакистанский город Торкхам, толпятся в Ислам-Кале, афганском населённым пункте на КПП с Ираном.
По подсчётам журналистов, покидают Афганистан тысячи граждан, поскольку из последней точки, кабульского аэропорта, их не смогут эвакуировать военные США или других стран.
По данным СМИ, с помощью солдат из республики улетели 123 тысячи человек. Тем не менее, в Афганистане ещё остались люди, которым может грозить опасность от талибов*. Правозащитники выделяют такие категории, как:
Напомним, что боевики "Талибана"* взяли Афганистан под контроль. Силы сопротивления радикалам сконцентрировались в провинции Панджшер. Тем не менее, талибы* сегодня утвердили губернатора этой территории.
*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.