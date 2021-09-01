Тысячи беженцев из Афганистана толпятся на границах с Ираном и Пакистаном

Афганцы массово бегут из республики, которую захватили террористы радикального движения "Талибан"*. Граждане пытаются покинуть страну через границы с Ираном и Пакистаном.

Люди надеются, что их пропустят в пакистанский город Торкхам, толпятся в Ислам-Кале, афганском населённым пункте на КПП с Ираном.

По подсчётам журналистов, покидают Афганистан тысячи граждан, поскольку из последней точки, кабульского аэропорта, их не смогут эвакуировать военные США или других стран.

По данным СМИ, с помощью солдат из республики улетели 123 тысячи человек. Тем не менее, в Афганистане ещё остались люди, которым может грозить опасность от талибов*. Правозащитники выделяют такие категории, как:

люди, связанные с Евросоюзом;

активисты по правам человека;

журналисты;

женщины.

Напомним, что боевики "Талибана"* взяли Афганистан под контроль. Силы сопротивления радикалам сконцентрировались в провинции Панджшер. Тем не менее, талибы* сегодня утвердили губернатора этой территории.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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