Талибы* назначили губернатора афганской провинции Панджшер

Талибы* назначили губернатора пока не захваченной ими афганской провинции Панджшер, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на главу Комиссии по руководству "Талибана"* Амира Хана Мутаки.

Имя назначенного губернатора не сообщается.

По информации телеканала, талибы* призвали контролирующий провинцию Фронт сопротивления Афганистана присоединиться к движению во избежание новых столкновений.

Как сообщает ТАСС, ранее Амир Хан Моттаки заявил, что переговоры с сопротивлением в Панджшере провалились.

Согласно сведениям афганского информационного агентства Bakhtar, в среду талибам* удалось отбить район Шутул провинции Панджшер, захватив при этом бронемашину, два танка, а также боеприпасы. Сообщается о десяти убитых и нескольких раненых среди контролирующих провинцию сил.

Комментариев по этому поводу от представителей сопротивления на данный момент нет.

Агентство Ашвака сообщает, что в настоящее время столкновения между Фронтом сопротивления Афганистана и бойцами движения "Талибан"* идут в ряде районов Панджшера, а также провинций Баглан и Парван.

*"Талибан" - организация запрещена в РФ

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