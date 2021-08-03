"А мы радуемся": Жириновский жёстко "проехался" по ядовитым арбузам

С новым призывом выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский: на этот раз политик высказался по вопросу "нитратных" арбузов. Он уверен, что фуры с вредным лакомством стоит "разворачивать", а сами арбузы — есть тем, кто их выращивал.

Кушайте сами: Жириновский молчать не стал

Напомним, что ранее в некоторых СМИ писали о том, что после перенесённого коронавируса арбузы весьма полезны.

"Людям, перенёсшим COVID-19, которые восстанавливаются после болезни, арбуз очень даже показан, потому что у него есть выраженная антиоксидантная защита, которая окрашивает его в красный цвет. Далее арбуз — это источник витамина С", — уточнила для РИА "Новости" врач-терапевт Елена Тихомирова.

Жириновский высказался по "арбузной" теме в Telegram, где отметил: 3 августа отмечается День арбуза. Однако есть проблема:

"Абсолютное большинство поступающих в центральную Россию арбузов — с превышением нитратов в 4-5 раз! А мы радуемся, да ещё и советуем есть их тем, кто переболел коронавирусом, потому то это выводит из организма токсины. Мы сами, по сути, предлагаем гражданам вогнать в организм порцию яда", — рассуждает Жириновский.

Так что фуры с такими арбузами стоит разворачивать, и

"…пусть хозяева этих плантаций на юге сами кушают такие арбузы", — предлагает парламентарий.

Что же тогда есть? Альтернатива, уверен Жириновский, кроется в "новых местах России".

"А нам пора такие новые места в России, где почва ещё не заражена нитратами и полностью запретить их использование при выращивании бахчевых. И вот уже их уже поставлять в города нашей страны", — выдвинул он идею.

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