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Непарадная сторона Петербурга

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Политика

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал. Депутат Госдумы резко высказался о политике Азербайджана в отношении Армении.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Из-за этого МИД Азербайджана вызвало представителя российской дипмиссии и вручили ноту. Высказывания Жириновского в Баку назвали "предвзятыми и оскорбительными". Поведение политика на соответствует духу дружбы и наносит ущерб отношениям между странами, считают в Азербайджане.

Что Жириновский сказал про Азербайджан

По мнению Жириновского, чтобы избежать конфликтов в Закавказье, России необходимо "вернуться" на южные границы СССР. Лидер ЛДПР заявил, что Южный Кавказ - эта зона влияния РФ.

Также Жириновский обратился к Ильхаму Алиеву. Он заявил, что президента Азербайдажан нужно вызвать "на ковёр". Депутат Госдумы считает, что это могло бы помочь избежать гибель российских солдат в Нагорном Карабахе, а лично Алиеву нужно сказать:

"Ильхам, у тебя будет территория, которуя тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?" - заявил Жириновский.

Кроме того, Жириновский назвал политику Алиева в Азербайджане диктатурой.

  • По мнению лидера ЛДПР, американцы в лице президента Джо Байдена смогут "снести" режим Алиева за две недели, а спасти президента Азербайджана сможет Россия.

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Жириновский Азребайджану - не друг и не враг
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Олег Артюков
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