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Читатель Daily Mail: "Боже, я скучаю по Трампу"

Политика

Недавние высказывания главы Белого дома в адрес президента России Владимира Путина наделали в сети немало шума. Не воздержалась от комментариев и аудитория британской газеты Daily mail.

Британия

Читатели негативно восприняли безосновательные заявления Джо Байдена о так называемых "проблемах Путина", которые делают якобы его опаснее. Также американский лидер заявил, что у его российского коллеги нет ничего кроме нефти и ядерного оружия. 

Однако о каких собственных проблемах забыл Байден, слишком глубоко задумавшись о чужих, ему быстро напомнили. В комментариях сразу же заговорили и о миграционном кризисе в США, и о росте цен, и о стремящемся вниз курсе доллара.

Также вполне резонно прозвучала знаменитая поговорка про соринку в чужом глазу и бревно в своем. 

Если якобы Путин "сидит на ядерном оружии", то это по крайней мере лучше чем сидеть в долговой яме: на данный момент США задолжали порядка 30 триллионов долларов, считают читатели газеты, ссылаясь на официальные сведения.

Заключительным и, наверное, наиболее болезненным для Байдена оказался комментарий "Боже, я скучаю по Трампу", в котором сравнение действующего президента с его предшественником было сделано явно не в его сторону. И это не смотря на импичмент, протесты и многочисленный скандальная заявления, не утихавшие на протяжении всего президентского срока республиканца. Стоит задуматься. 

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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