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Слова Джо Байдена, касающиеся "опасности" Владимира Путина и его "проблем", не стоит воспринимать всерьёз. По большей части это именно слова — каких-то реальных дел за ними ждать вряд ли стоит.

Джо Байден
Джо Байден

Байден снова "дал жару": "Путин знает…"

"Я встречался с Путиным, перед которым стоит настоящая проблема: у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами. И больше ни с чем. Она восьмая по размеру в мире.

Он знает, что он в трудном положении. И это, по моему мнению, делает его ещё более опасным", — высказался ранее Байден.

Как отметил для телеканала "360" политолог Сергей Станкевич, серьёзного содержания в словах американского лидера искать не стоит. Как и ждать некоего "продолжения", то есть воплощения в практической плоскости.

"Я бы не стал искать в этих словах какое-то доктринальное содержание. Зачастую политики, даже такого уровня, а тем более такого возраста, говорят вещи достаточно случайные, ситуативные.

Я не думаю, что здесь есть какое-то серьёзное содержание. И во всех этих словах будет практическое продолжение", — оценил слова Байдена политолог.

Слова "Сонного Джо": в поисках крупиц истины

Флаг России
 

У России, продолжил эксперт, действительно есть некоторые сложности по части "вклада" в экономику нефти и газа.

"Но я бы не сказал, что это какое-то нефтегазовое проклятие. Нет, это ресурс, это источник серьёзных денег, которым пока мы не в состоянии грамотно распорядиться.

Нам нужно запускать инвестиционный цикл, нам нужно вкладываться не только в оружие и инфраструктуру, но и в несырьевой сектор нашей экономики", — сообщил Станкевич.

Ключевая проблема, требующая решения — отсутствие роста экономики. Несмотря на то, что вопросы вроде обеспечения безопасности и социальной справедливости решаются успешно,

"…перейти к устойчивому экономическому росту никак не получается. Это главная проблема, надеюсь, что наше руководство на ней сосредоточится", — резюмировал Станкевич.

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