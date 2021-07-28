Американский президент считает, что у его российского коллеги "большие проблемы".
Об этом Джо Байден самолично сообщил на брифинге для пресс-пула Белого дома, состоявшемся в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки.
Как пишут присутствовавшие на мероприятии журналисты, вспоминая женевский саммит с Владимиром Путиным, Байден "посочувствовал" российскому лидеру, вынужденного руководить "экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего".
"Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире? — рассуждал Байден, и сразу же поправил себя сам: — "Восьмая из самых больших в мире?"
По словам хозяина Белого дома, Путин "знает, что находится в неприятном положении" и именно это знание "делает его еще более опасным".
Впрочем, о том, что в собственной стране его самого считают "опасным" из-за "проблем с головой" Джо Байден, видимо, не догадывается:
Экс-врач Белого дома уверен, что Байден "тронулся умом"
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