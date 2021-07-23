Депутат пообещал оплатить россиянам долги за ЖКУ

Депутат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин предложил погасить долги россиян за ЖКУ из государственного бюджета. Чтобы это сделать необходимо "разморозить" резервный фонд.

На данный момент общая задолженность россиян за ЖКУ, накопленная за последние 20 лет, составляет 746,8 млрд рублей. В теории данная сумма является "подъемной" для этого фонда: только в 2020 году в него было вложена 1,8 тлрд рублей.

Однако, это сильно противоречит назначению, ради которого существуют подобные "финансовые подушки" государства. Основная задача фонда - обеспечивать расходы на устранение непредвиденных ситуаций, к коим задолженности россиян никак не относятся.

На данный момент, основной статьей расходов финансовых резервов является здравоохранение. Затраты идут на принятие соответствующих мер по борьбе с пандемией на федеральном уровне.

Поэтому то, из каких денег депутат собирался оплачивать чужие долги, остается не совсем понятным.

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