Решение проблемы по задолженностям за ЖКУ предложил эксперт

Сумма задолженности по ЖКУ в России достигла внушительной цифры 1,33 трлн рублей. Причиной эксперты называют падение уровня доходов граждан во время пандемии.

Правительство ведёт борьбу с разбалансировкой в тарифном регулировании в сфере ЖКХ, но что делать с растущей как снежный ком задолженностью, пока неясно. Полное погашение "всероссийского долга" невозможно, потому что расчёты за ЖКУ производятся по постоплатной системе: пока погашается какая-то часть долга, успевает "намотаться" новая, пишут "Известия".

Эксперты отмечают, что платёжная дисциплина граждан, а следовательно, и собираемость платы за ЖКУ, снизилась (по некоторым регионам — до 60%) из-за пандемии, которая привела к потере или снижению доходов во многих отраслях. Соответственно, выросли и долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.

Решить эту проблему поможет комплекс мер, считает член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. В числе необходимых — адресная господдержка отдельных категорий потребителей.

"Это снижение региональных норм максимально допустимой доли доходов семьи на оплату, реструктуризация долгов бизнеса за коммунальные ресурсы, компенсация из федерального бюджета недополученных доходов РСО и другие меры. Но главное, чтобы у людей росли доходы", — подчеркнул эксперт.

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