Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов — представитель ЛДПР — подготовил законопроект, в соответствии с которым на федеральном уровне будет установлена максимально допустимая ежемесячная плата за ЖКУ в процентном соотношении к доходу гражданина, сообщает URA. NEWS
Законопроект подготовлен совместно с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым.
Сейчас российское законодательство разрешает вводить региональный стандарт максимальной доли расходов на оплату ЖКУ. В соответствии с законом, он может быть только ниже федерального стандарта и рассчитывается на основе общих семейных доходов.
При этом максимальный расход средств на ЖКУ в регионах определяется финансовой обеспеченностью субъекта. По мнению авторов законопроекта, данное право не может эффективно реализовываться в целом ряде российских областей, республик и автономных округов.
"Создается ситуация, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни", — сообщили члены ЛДПР.
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