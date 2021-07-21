Памфилова: более 45 тысяч кандидатов выдвинуто на выборы в Госдуму

Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о более 45 тысячах кандидатов, выдвинутых на всех уровнях.

Элла Памфилова

Среди них 39 тысяч — от 25 избирательных объединений и 14 тысяч самовыдвиженцев. На заседании Центральной избирательной комиссии Памфилова заявила о проведении запланированных 4 407 избирательных кампаний и референдумов на территории всех субъектов Российской Федерации.

Также на выборы в Государственную Думу утверждены перечни кандидатов от 15 избирательных объединений. В голосовании принимали участие более 5,8 тысячи кандидатов, из которых:

по федеральному округу — 4 183,

по одномандатным округам — 1 623,

самовыдвиженцы — 174.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым единым днем выборов депутатов Государственной Думы назначено 19 сентября. В течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — россияне будут голосовать. В то же время будут избраны главы девяти субъектов РФ и 39 — региональных парламентов.

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