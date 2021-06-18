Глава Центризбиркома России Элла Памфилова по итогам заседания в Москве объявила, что выборы депутатов Госдумы в сентябре пройдут не за одни день.
"С учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества пришли к выводу, что голосование на сентябрьских выборах будет проводиться не в один день", - заявила Памфилова.
Выборы в Госдуму будут продолжаться три дня - с 17 по 19 сентября.
17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 19 сентября. В четверг состоялось последнее заседание Госдумы VII созыва.
В следующий раз депутаты примут участие в заседании после выборов.
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