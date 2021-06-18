EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Привить перед выборами: в Роспотребнадзоре допустили тотальную вакцинацию
Певица Валерия прокомментировала выходку Моргенштерна на "Муз-ТВ"
В Гидрометцентре объяснили штормовое предупреждение из-за мощной жары в Москве
Вильфанд рассказал, когда нормализуется погода в Крыму
Чтобы не забывали: о желании Турции попасть в ЕС, "слепоте" и ценностях
Губернатор Ростовской области поздравил медиков с праздником
Власти Ялты закрыли въезд в город и полностью отключили воду
Галкин в свой день рождения показал молодёжный образ Пугачёвой
Жена внука Пугачёвой рассказала о новом этапе своей жизни

ЦИК: выборы в Госдуму будут продолжаться три дня

Политика

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова по итогам заседания в Москве объявила, что выборы депутатов Госдумы в сентябре пройдут не за одни день.

"С учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества пришли к выводу, что голосование на сентябрьских выборах будет проводиться не в один день", - заявила Памфилова.

Выборы в Госдуму будут продолжаться три дня - с 17 по 19 сентября.

17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 19 сентября. В четверг состоялось последнее заседание Госдумы VII созыва.

В следующий раз депутаты примут участие в заседании после выборов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Московским больницам запретили принимать пациентов без прививки от COVID-19
Привить перед выборами: в Роспотребнадзоре допустили тотальную вакцинацию
Певица Валерия прокомментировала выходку Моргенштерна на "Муз-ТВ"
Не имеете права: Киев объяснил Москве ситуацию с НАТО и вето
ЦИК: выборы в Госдуму будут продолжаться три дня
Некомпетентность политиков, обещающих рай: купятся ли на это армяне
В Кремле объяснили, почему ухудшается ситуация с коронавирусом
В Гидрометцентре объяснили штормовое предупреждение из-за мощной жары в Москве
Вильфанд рассказал, когда нормализуется погода в Крыму
Чтобы не забывали: о желании Турции попасть в ЕС, "слепоте" и ценностях
Популярное
Мир. Новости мира
"Не освоился": встречу Путина и Байдена оценила специалист по распознаванию лжи

Оценку встречи лидеров РФ и США успели дать многие политики и эксперты. Но как выглядели президенты с точки зрения эксперта по распознаванию лжи?

"Не освоился": встречу Путина и Байдена оценила специалист по распознаванию лжи
Капустные компрессы против инфекций
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций
Здоровье и профилактика
Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита
Новости Симферополя
В Крыму рассказали, почему люди плыли за лодкой Аксёнова
Игорь Буккер Агенты "Моссада" в иранском руководстве Игорь Буккер Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Мир. Новости мира
"Если можно, перейду на русский... ": Зеленский обратился к Путину
Мир. Новости мира
Россия обещала помочь Белоруссии, а не спасать лично Лукашенко
Эрдоган: Евросоюзу стоит избавиться от слепоты
Мир. Новости мира
Эрдоган: Евросоюзу стоит избавиться от слепоты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников