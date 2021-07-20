Могут быть бунты: голодный и злой избиратель идёт на выборы

Жизнь в России за последние годы не стала лучше, а власть пытается при этом сохранить лицо. Именно заявления о том, что экономика страны восстанавливается, могут привести к провалу на выборах.

Надо понимать, что голодный и злой избиратель — это проблема именно "партии власти".

Утверждая, что в стране всё хорошо, многие политики и чиновники рассчитывают на то, что "партия телевизора" сделает им явку. А в идеале — убедить в такой картине мира и остальное население.

Проблема в том, пишет президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, что люди с пустыми холодильниками реальность воспринимают соответственно. А рейтинги "партии власти" и так прилично просели накануне выборов в Госдуму.

Серьёзные проблемы общества будут влиять на исход выборов, это очевидный факт. В стране рекордно выросла закредитованность населения, людям банально не на что жить — поэтому число потребительских кредитов выросло почти на 20%, они охватили треть населения страны. И отдавать эти кредиты нечем,.

Статистически заёмщики обязаны отдавать свыше 80% своего дохода. Средний долг россиянина перед банком — около 300 тысяч рублей, при том что средняя зарплата в регионах составляет 15-25 тысяч рублей.

Конечно, можно исходить и из того, что средняя медиана зарплаты составляет 30-40 тысяч (а где-то и более 100 тысяч), но в реальности кассиры в магазине получают в среднем 15 тысяч рублей в любом регионе страны. И для них получать те самые пресловутые 40 тысяч — несбыточная мечта.

При тотальном обеднении населения цены растут как на дрожжах.

Продукты подорожали на 16,4%.

Скачок цен продемонстрировали и химзаводы, показав рост готовой продукции на 40,1%.

Металлурги подняли цены на 34,6%.

Владельцы НПЗ взвинтили цену нефтепродуктов на 86%.

Многие стали экономить на еде. Кто строил дом — вынужден заморозить стройку. Россияне уже не беднеют, а физически выживают с трудом. Число живущих за чертой бедности, то есть ниже прожиточного минимума, уже в прошлом году составляла почти 15% населения, а в 2021-м может вырасти до 20%.

Количество тех, кто живёт в аварийном жилье, также не снижается. Путин требует обратить на эту проблему особое внимание, но если в 56 регионах план перевыполнили на 120%, то в остальных — темпы продолжают падать.

Главы регионов просто не показывают реальных цифр, чтобы не портить статистику аварийным фондом. Из 42 тысяч школ в аварийном состоянии находятся более 700, девять тысяч нуждаются в капитальном ремонте, две тысячи зданий не имеют туалетов.

Что характерно, в медицине порядка ещё меньше, пандемия показала положение вещей "в полный рост".

Больницы закрывают, а даже самые крутые "ковидные" госпитали не помогают лечить остальные заболевания.

"Принудительная" вакцинация же продемонстрировала уровень недоверия людей к власти и впервые заставила подумать о перспективе социального взрыва даже в такой инертной к бунтам стране, как Россия.

Поэтому если явку не "засушить", то на выборы придёт голодный, больной и злой избиратель.

И даже если ЕР получит свои голова за счёт политтехнологий, то проблемы всё равно сами по себе не исчезнут, делает выводы сетевой эксперт. И желания заниматься этими проблемами никто не выказывает, так что ожидать большего просто наивно.

А пока социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, за какие партии готовы отдать голоса россияне на предстоящих выборах в Госдуму.

Оказалось, что 40% респондентов хотят проголосовать за "Единую Россию", 14% — за КПРФ, 11% — за ЛДПР, а 10% — за партию "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

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