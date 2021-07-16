Россия будет прививать Азию. Путин готов поделиться вакциной

Россия будет помогать странам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с массовой вакцинацией жителей, включая трудовых мигрантов. Владимир Путин обсудил детали совместной борьбы с пандемией с лидерами стран-участников сотрудничества по видеосвязи.

Президент России считает, что для АТЭС очень важно наладить мощное совместное производство вакцины. Также необходимо проработать соответствующее законодательство для отмены административных барьеров при транспортировке запатентованных в России видов вакцины, среди которых:

«Спутник V»,

«Спутник Лайт»,

«ЭпиВакКорона»,

«КовиВак».

"С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения" - заявил Владимир Путин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.