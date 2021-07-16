Россия будет помогать странам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с массовой вакцинацией жителей, включая трудовых мигрантов. Владимир Путин обсудил детали совместной борьбы с пандемией с лидерами стран-участников сотрудничества по видеосвязи.
Президент России считает, что для АТЭС очень важно наладить мощное совместное производство вакцины. Также необходимо проработать соответствующее законодательство для отмены административных барьеров при транспортировке запатентованных в России видов вакцины, среди которых:
"С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения" - заявил Владимир Путин.
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