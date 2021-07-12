"Поближе к России" войска США могут переместиться из Афганистана в Среднюю Азию

После захвата власти в Афганистане исламистским движением "Талибан"* и вывода войск США из региона, Россия и весь остальной мир с большим вниманием следят за странами Центральной Азии.

Сегодня американская газета The Wall Street Journal опубликовала информацию о возможном перемещении армии США в среднеазиатские страны.

Обладая большим влиянием в ОДКБ, Россия не допустит появления американских военных объектов в странах-участниках организации: Киргизии, Таджикистане и Казахстане. Однако из государств, имеющих сухопутные границы с Афганистаном, остаются еще Узбекистан и Туркмения.

В первую очередь внимание США в качестве локации для размещения армии привлекает Узбекистан, где до 2014 года уже была расположена их военная база.

В процессе улучшения взаимоотношений с Соединенными штатами в 2012 году Узбекистан вышел из ОДКБ. В апреле текущего года Самарканд принимал делегацию из администрации Джо Байдена, но уже в мае, комментируя вероятность возвращения американских военных на свою территорию, представители республики заявили подобные действия противоречат их конституции.

Заявление Сергея Лаврова о том, что появления американских военных баз не соответствует интересам безопасности касается только стран участников ОДКБ.

Подробные материалы об этапах усиления партнерства США и Узбекистана уже неоднократно публиковались в нашем издании. Воспользуются ли Штаты результатами этого сотрудничества для сохранения влияния в Средней Азии после того, как им пришлось покинуть Афганистан?

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