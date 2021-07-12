EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Яна Богушевская опровергла слухи о сепсисе у МакSим
Ивлеева сфотографировалась в откровенном купальнике
Грызуны нашли проводку Tesla очень съедобной
Бузова ведёт из Африки репортажи, как "В мире животных"
Госдеп призвал Минск прекратить "намеренное вытеснение мигрантов"
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Нейросеть "Яндекса" стала учитывать данные пользователей для прогноза погоды
Вахтанг Кикабидзе стал героем сериала "Сваты"
Вилами по небу: почему "авиационная" идея Минпромторга слишком оптимистична

"Поближе к России" войска США могут переместиться из Афганистана в Среднюю Азию

Политика

После захвата власти в Афганистане исламистским движением "Талибан"* и вывода войск США из региона, Россия и весь остальной мир с большим вниманием следят за странами Центральной Азии

"Поближе к России" войска США могут переместиться из Афганистана в Среднюю Азию

Сегодня американская газета The Wall Street Journal опубликовала информацию о возможном перемещении армии США в среднеазиатские страны. 

Обладая большим влиянием в ОДКБ, Россия не допустит появления американских военных объектов в странах-участниках организации: Киргизии, Таджикистане и Казахстане. Однако из государств, имеющих сухопутные границы с Афганистаном, остаются еще Узбекистан и Туркмения.

В первую очередь внимание США в качестве локации для размещения армии привлекает Узбекистан, где до 2014 года уже была расположена их военная база. 

В процессе улучшения взаимоотношений с Соединенными штатами в 2012 году Узбекистан вышел из ОДКБ. В апреле текущего года Самарканд принимал делегацию из администрации Джо Байдена, но уже в мае, комментируя вероятность возвращения американских военных на свою территорию, представители республики заявили подобные действия противоречат их конституции. 

Заявление Сергея Лаврова о том, что появления американских военных баз не соответствует интересам безопасности касается только стран участников ОДКБ.

Подробные материалы об этапах усиления партнерства США и Узбекистана уже неоднократно публиковались в нашем издании. Воспользуются ли Штаты результатами этого сотрудничества для сохранения влияния в Средней Азии после того, как им пришлось покинуть Афганистан? 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США планирует перебросить афганский контингент в Узбекистан
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Флакон с проклятием ведьмы и сок скелетов из саркофага
"Поближе к России" войска США могут переместиться из Афганистана в Среднюю Азию
В Der Spiegel узнали, какую компенсацию Киев хочет за запуск "СП-2"
Яна Богушевская опровергла слухи о сепсисе у МакSим
Жевательная резинка: чем полезна и чем вредна
Ивлеева сфотографировалась в откровенном купальнике
Грызуны нашли проводку Tesla очень съедобной
Жириновский рассказал, какую вакцину выбрал для ревакцинации
Причины развития ложной беременности
Бузова ведёт из Африки репортажи, как "В мире животных"
Популярное
Здоровье
Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

Павел Евдокименко рассказал правду об искусственном происхождении и целях распространения COVID-2019.

Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
Экономика и бизнес
Дублер Босфора не страшен России
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Здоровье
Шах и мат антиваксерам от профессора НИЦ им. Гамалеи
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ "собрал" в один доклад все нарушения прав человека в США и других странах
Не обсуждается: ЕС вынес решение по санкциям против России
Мир. Новости мира
Не обсуждается: ЕС вынес решение по санкциям против России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников