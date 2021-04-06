Практически пророческим оказался материал The Wall Street Journal, в котором администрации Джо Байдена посоветовали приглядеться к Узбекистану как к "лидеру региона". По данным портала Uza. uz, в страну приехала американская военная делегация.
По данным СМИ, возглавил делегацию бригадный генерал Дюк Пирак, занимающий пост главы управления стратегического планирования и политики Центрального командования Вооружённых Сил США.
В ходе встречи с первым вице-министром обороны Узбекистана — начальником Генерального штаба Вооружённых Сил генерал-майором Шухратом Холмухамедовым Пирак обсудил варианты и перспективы совместной работы по обеспечению безопасности, а также посетил самаркандский Центр подготовки младших специалистов. Успели делегаты из США ознакомиться и с красотами древнего города (напомним, что Самарканду примерно 2500 лет).
В The Wall Street Journal ранее писали о том, что Узбекистан наряду с Казахстаном остаётся "лидером" в Центральной Азии. Связи с указанными государствами, резюмировали журналисты, были бы весьма полезны в свете продолжающейся "битвы" с Китаем.
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