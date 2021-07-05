Ташкентский ключ: зачем Штатам "дружба" с Узбекистаном

Вашингтон решил в очередной раз напомнить о том, как важен для него Узбекистан. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил: планируется усиление партнёрства, Вашингтон доволен инициативами Ташкента, да и вообще — для американских интересов Узбекистан весьма и весьма актуален.

Узбекский вектор: американцы "зачастили"?

"Узбекистан важен для интересов США в обеспечении стабильности, процветания и безопасности в более широком центральноазиатском регионе", — написано в справке на сайте американского Госдепа.

На странице американского посольства в Узбекистане — и вовсе "парад инциатив". Предлагается всего понемногу: и развитие аграрной сферы, и работа по улучшению качества питания жителей страны, и даже установка сейсмостанций. Кроме того, съездить с визитом в Самарканд успел бригадный генерал Дюк Пирак. Он прибыл во главе целой делегации в апреле 2021 года, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в военной сфере.

В общем, Узбекистан у Штатов действительно в зоне "пристального внимания". Какой результат хотели бы видеть в Вашингтоне по итогам "активного сотрудничества" с Ташкентом? Pravda. Ru обратилась за комментарием к Александру Перенджиеву, члену экспертного совета организации "Офицеры России", доценту кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидату политических наук, военному политологу.

Главное для Вашингтона: лишь бы не Москва

"На мой взгляд, ключевой момент для США таков: не допустить, чтобы Узбекистан шёл на сотрудничество с Россией, а также (через это сотрудничество) — на сближение с Китаем", — считает эксперт.

Ситуация, объясняет эксперт, сложилась не сегодня и не вчера: Вашингтон достаточно давно старается влиять на Ташкент. В частности, можно припомнить выход Узбекистана из ОДКБ, а также нежелание Ташкента становиться партнёром данной организации.

"Предусматривалась и такая форма, как раз для государств, которые не хотят в ОДКБ, но могли бы институционализировать сам процесс взаимодействия с организацией. Узбекистан даже на этот шаг не пошёл", — отмечает Перенджиев.

Что в итоге: база США под боком у России?

Через Узбекистан, продолжает эксперт, Штаты хотят влиять на ситуацию в Средней Азии. В этом отношении страна очень выгодна: соседями Узбекистана являются Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

Для влияния на Узбекистан Штаты используют сложившуюся в регионе ситуации с бандформированиями. Дело в том, что разного рода группировки, которые опасны для Узбекистана, по степени оснащения и подготовки порой способны неприятно удивить: они слаженно и грамотно воюют, используют бронетехнику и беспилотники.

"То есть, это не какие-то там лапотники, которые взяли автомат и пошли воевать. Это очень серьёзная сила, и Узбекистан это понимает. И выходит так: Узбекистан нуждается в военной помощи. И тут приходят США, говорят: не надо ни с кем дружить, идти на союз в плане военной помощи, мы вас защитим. И я так понимаю, что прорабатывается вопрос о размещении в Узбекистане американских войск и военной базы", — уточняет Перенджиев.

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