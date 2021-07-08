Афганистан: США ушли. Россия придёт?

В очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров беседует с доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, членом экспертного совета организации "Офицеры России" Александром Перенджиевым.

Война у порога: грозит ли России новый Афган?

Стремительный вывод американских войск из Афганистана, выглядящий как бегство, вновь ввёл в актуальную международную повестку так и не решенный за последние десятилетия "афганский вопрос". Сначала под давлением Запада Советский Союз покинул Афганистан, а теперь в собственном бессилии расписались США. Но проблема осталась, и, судя по всему, внутренние игроки не смогут решить её без внешней помощи.

Причём ситуация усугубилась ещё тем, что если раньше северным соседом Афганистана был мощный Советский Союз, то теперь это бывшие советские республики, а ныне независимые государства Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Их военный потенциал нельзя даже сравнить с советским. И одно это наводит на тревожные мысли.

Что происходит в Афганистане и как вести себя в этой ситуации России? Ответы в видеоэфире Pravda.Ru.

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